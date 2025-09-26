«Все остались при своем»: адвокат раскрыла подробности развода Дибровых

Развод телеведущего Дмитрия Диброва и Полины Дибровой произошел спокойно, пара разделила имущество в досудебном порядке, а дети будут жить с матерью. Об этом в беседе с 360.ru рассказала адвокат экс-супруги ведущего Ирина Кузнецова.

«Стороны остались с тем имуществом, на которое претендовали. То есть никакого спора, никакого несправедливого разделения имущества не было. Все остались при своем, все довольны, в ином случае был бы суд», — сообщила юрист.

По ее словам, в силу решение суда о расторжении звездного брака вступит через месяц. График общения детей с отцом не оговаривался. Как уточнила Кузнецова, пара живет рядом, развод происходил без конфликта, поэтому и с детьми Дибров сможет видеться, когда захочет. Кроме того, ведущий подписал соглашение об алиментах, поэтому уровень жизни его семьи останется прежним, заключила адвокат.

До этого Дмитрий Дибров выступил с первым официальным заявлением после развода, в котором поблагодарил экс-супругу за 17 лет совместной жизни. Он также признался, что хотя юридические формальности развода и завершатся штампом в паспорте, но его истинные чувства к женщине остаются неизменными.

