На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Все остались при своем»: адвокат раскрыла подробности развода Дибровых

Адвокат Кузнецова: Дибровы после развода разделили имущество без спора
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Развод телеведущего Дмитрия Диброва и Полины Дибровой произошел спокойно, пара разделила имущество в досудебном порядке, а дети будут жить с матерью. Об этом в беседе с 360.ru рассказала адвокат экс-супруги ведущего Ирина Кузнецова.

«Стороны остались с тем имуществом, на которое претендовали. То есть никакого спора, никакого несправедливого разделения имущества не было. Все остались при своем, все довольны, в ином случае был бы суд», — сообщила юрист.

По ее словам, в силу решение суда о расторжении звездного брака вступит через месяц. График общения детей с отцом не оговаривался. Как уточнила Кузнецова, пара живет рядом, развод происходил без конфликта, поэтому и с детьми Дибров сможет видеться, когда захочет. Кроме того, ведущий подписал соглашение об алиментах, поэтому уровень жизни его семьи останется прежним, заключила адвокат.

До этого Дмитрий Дибров выступил с первым официальным заявлением после развода, в котором поблагодарил экс-супругу за 17 лет совместной жизни. Он также признался, что хотя юридические формальности развода и завершатся штампом в паспорте, но его истинные чувства к женщине остаются неизменными.

Ранее Дибров отказался смотреть интервью жены Полины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами