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Джигурде отказали в повторном иске к нотариусу о праве на наследство Барташ

Суд в Москве отказал Джигурде в повторном иске о праве на наследство Барташ
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Светлана Шевченко/РИА Новости

Суд в Москве отказал артисту Никите Джигурде в повторном иске о праве на наследство предпринимательницы Людмилы Барташ, с которой они состояли в дружеских отношениях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Джигурда подал иск к нотариусу в надежде, что суд обяжет специалиста выдать ему свидетельство о праве на наследство. Однако в 2023 году производство по делу было прекращено, и впоследствии артист повторно обратился в суд с аналогичным иском.

По закону, запрещено дважды подавать заявления с основаниями, которые суд уже рассматривал. В связи с этим инстанция в Москве снова отказала Джигурде.

Более того, артист обращался в Конституционный суд РФ, пытаясь оспорить законность нормы Гражданского кодекса России об основаниях наследования. Но и здесь Джигурде ответили отказом в рассмотрении его заявления.

Артист познакомился с Барташ в 2010 году во время отдыха за границей. Тогда предпринимательница якобы написала завещание на имя Никиты Джигурды. После того как Людмилы Барташ не стало, артист вместе с супругой Мариной Анисиной начали попытки доказать в суде, что бизнесвумен оставила им в наследство четыре жилплощади и все накопления.

Ранее на Украине признали Джигурду угрозой национальной безопасности.

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