Чарли Шин раскрыл секрет привлекательности вопреки пережитой зависимости и болезни

Актер Шин заявил, что, несмотря на зависимости, всегда придерживался здоровой диеты
IMAGO/Dee Dee Carter/Global Look Press

Актер Чарли Шин раскрыл секрет сохранения привлекательности несмотря на пережитые зависимости и болезнь. Его цитирует Independent.

Журналиста удивило, что у 60-летнего Шина все еще густые волосы и подтянутая фигура.

«По большей части я придерживался довольно здоровой диеты и оставался активным. Будь то беговая дорожка или секс, все это требует активности», — объяснил он.

Однако, добавил Шин, привычки, которые можно отнести к здоровому образу жизни, раньше были для него поводом сорваться без угрызений совести.

«Как будто я подзаряжался чем-то хорошим. Типа — ладно, я все сделал как надо, а теперь могу просто начать с чистого листа», — делится актер.

Шин, у которого в 2011 году диагностировали ВИЧ, несколько лет назад избавился от алкогольной и наркотической зависимостей. Недавно он признался, что уже 10 лет соблюдает целибат.

Актер был женат трижды, у него пятеро детей от предыдущих отношений: 40-летняя Кассандра от бывшей жены Полы Профит, 21-летняя Сами и 20-летняя Лола от Дениз, а также 16-летние близнецы Боб и Макс от Брук Мюллер. Шин поддерживает отношения со всеми своими детьми, несмотря на сложные периоды в семейной жизни.

Ранее балерина Анастасия Волочкова отправилась в рехаб.

