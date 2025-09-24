Адвокат жены любовника Дибровой ответила на слух, что отказалась от ее защиты

Адвокат Екатерина Гордон опровергла в Telegram-канале, что отказалась от сотрудничества с женой бизнесмена Романа Товстика Еленой.

Гордон назвала слухи об отказе сотрудничества нелепой провокацией. По словам адвоката, несмотря на все трудности, она все еще работает с Товстик.

«Лена — клиент сложный, потому что она любит… Она поддается на уговоры и провокации, часто подрывает мою работу, затем просит прощение… Но все мы понимаем, что она ранена… Ей больно», — рассказала адвокат.

По словам Гордон, они с Товстик заключили договор по вопросам мирных переговоров. Контракт не расторгнут и действует по сей день. Адвокат также выразила готовность помочь Елене в борьбе за детей.

В июле издание kp.ru сообщало, что жена Дмитрия Диброва ушла от телеведущего к миллионеру Роману Товстику, мужу ее близкой подруги Елены. Гордон представила интересы супруги бизнесмена. Она заявила, что у Елены «хотят отобрать всех детей и оставить ее на улице». Адвокат негативно высказалась в адрес Полины Дибровой. Она обвинила жену телеведущего и Товстика в обмане людей на деньги.

Ранее Гордон назвала вбросом Добровинского новость о своей связи с Товстиком.