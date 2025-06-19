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Бородина купила дочери лабубу за 250 тыс. рублей

«Звездач»: телеведущая Бородина потратила на лабубу дочери 250 тыс. рублей
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borodylia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и телеведущая Ксения Бородина приобрела дочери Теоне плюшевую игрушку лабубу за 250 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Младшая дочь Бородиной позировала на фоне лабубу в социальных сетях телеведущей. Игрушка украшена цветами и намного выше девятилетней Теоны.

Бородина воспитывает двух дочерей — Марусю и Теону. Первенец звезды Маруся родилась в 2009 году. Ее отец — предприниматель Юрий Будагов, с которым телеведущая рассталась в 2012-м. Вторая дочь Теона появилась на свет в 2015-м от бизнесмена Курбана Омарова. В 2021-м предприниматель и ведущая развелись.

3 июня 2025 года Ксения Бородина вышла замуж за блогера Николая Сердюкова в Дворце бракосочетания в Барвихе. Тогда пара только расписалась, дата главного торжества по-прежнему неизвестна.

Бородина перестала скрывать отношения с Сердюковым в августе 2024 года. А 7 декабря 2024 года пара объявила о помолвке. Телеведущая показывала, как возлюбленный сделал ей предложение ночью на экскурсии в «Эрмитаже». Бизнесмен подарил звезде кольцо с бриллиантом в форме сердца от бренда Graff стоимостью 5 миллионов рублей.

Ранее Марго Овсянникова пожалела Ксению Бородину из-за подарка Сердюкова.

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