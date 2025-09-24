Стали известны подробности личной жизни вдовы Градского

Продюсер Сергей Дворцов заявил в беседе с порталом «Страсти», что вдова Александра Градского Марина Коташенко до сих пор одинока.

Дворцов усомнился, что Коташенко сможет себе найти нового мужа после кончины Градского. По словам продюсера, женщина много лет была верна артисту. Он также отметил, что со вдовой музыканта все хорошо.

По словам Дворцова, Коташенко работает, занимается творчеством и продвижением проектов Александра Борисовича.

«У нее есть деньги, свои сбережения. Все-таки на днях она еще вступила в наследство. Поэтому у нее всё в порядке», — поделился шоумен.

Марине Коташенко, которая воспитывает двоих несовершеннолетних детей Градского, перешла большая часть активов композитора. Она получила несколько квартир в Москве, дом площадью 1200 кв. м на Киевском шоссе, четыре земельных участка в Подмосковье общей площадью почти 4700 кв. м, дом в деревне Мишуткино и финансовые сбережения.

Ранее сообщалось, что вдова Градского требует больше 5 млн рублей из-за потопа в квартире мэтра.