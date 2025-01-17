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Вдова Градского требует больше 5 млн рублей из-за потопа в квартире мэтра

Вдова Градского Коташенко подала в суд на коммунальщиков из-за потопа в квартире
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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Вдова композитора Градского Марина Коташенко подала в суд на ГБУ «Жилищник района Тверской» с требованием возместить ущерб, нанесенный ее квартире в результате прорыва трубы. Об этом сообщает «СтарХит».

Инцидент произошел в начале декабря 2024 года. В квартире, которая досталась Коташенко по наследству от Градского, прорвало трубу из-за образовавшегося свища. Вдова мэтра обвинила в случившемся управляющую компанию. Она оценила ущерб в 5 млн 492 тыс. 480 рублей.

В Тверском районном суде пояснили «СтарХиту», что в эту сумму также входит неустойка в период с 5 декабря 2024 года по день фактического исполнения судебного акта. Беседа сторон в суде состоится 3 февраля 2025 года.

Марине Коташенко, которая воспитывает двоих несовершеннолетних детей Градского, перешла в большая часть активов композитора. Она получила несколько квартир в Москве, дом площадью 1200 кв. м на Киевском шоссе, четыре земельных участка в Подмосковье общей площадью почти 4700 кв. м, дом в деревне Мишуткино и финансовые сбережения.

Ранее сообщалось, что стоимость дома Ивлеевой с собственной электростанцией упала до 120 млн рублей.

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