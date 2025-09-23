На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Молдавии ошибочно запретили фильм «Иван Васильевич меняет профессию»

ТАСС: власти Молдавии не принимали решения о запрете фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
true
true
true
close
«Мосфильм»

Представители Совета по аудиовизуальному контенту сообщили ТАСС, что в Молдавии могли ошибочно заблокировать фильм «Иван Васильевич меняет профессию».

По данным совета, власти Молдавии не запрещали картину. Они предположили, что фильм заблокировали по ошибке.

«Ни регуляторный орган, ни какое-либо иное государственное учреждение не принимали решения о запрете показа данного фильма или других аналогичных кинолент», — отметили представители ведомства.

22 сентября Telegram-канал Mash заявил, что правящая партия действия и солидарности Майи Санду приняла решение о запрете показа культовой комедии «Иван Васильевич меняет профессию» в Молдавии.

В посте утверждается, что в картине обнаружили недопустимый «милитаристский контекст и политическое содержание». При этом другие подробности решения не раскрываются.

«Иван Васильевич меняет профессию» — известная советская комедия 1973 года режиссера Леонида Гайдая, основанная на пьесе Михаила Булгакова. Фильм рассказывает о невероятных приключениях управдома Ивана Васильевича Бунши и его соседа-изобретателя, создавшего машину времени.

Ранее Мединский назвал глупостью запрет в Молдавии популярной советской кинокомедии.

