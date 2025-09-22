Мединский высказался о запрете в Молдавии комедии «Иван Васильевич меняет профессию»

Решение молдавских властей запретить в стране демонстрацию популярной советской кинокомедии «Иван Васильевич меняет профессию» является особым случаем глупости. Об этом в своем Telegram-канале заявил помощник президента России, бывший министр культуры Владимир Мединский.

Политик отметил, что старается не замечать всякого рода глупости. Но запрет Кишиневом фильма Леонида Гайдая из-за «милитаристского контекста и политического содержания» является особым случаем. По словам Мединского, подобного рода решениями »«молдаванские власти» реально себя обессмертят».

22 сентября стало известно, что правящая в Молдавии Партия действия и солидарности приняла решение о запрете показа культового фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

«Иван Васильевич меняет профессию» — известная советская комедия 1973 года режиссера Леонида Гайдая, основанная на пьесе Михаила Булгакова. Фильм рассказывает о невероятных приключениях управдома Ивана Васильевича Бунши и его соседа-изобретателя, создавшего машину времени.

