На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мединский высказался о запрете в Молдавии комедии «Иван Васильевич меняет профессию»

Мединский назвал глупостью запрет в Молдавии популярной советской кинокомедии
true
true
true
close
«Мосфильм»

Решение молдавских властей запретить в стране демонстрацию популярной советской кинокомедии «Иван Васильевич меняет профессию» является особым случаем глупости. Об этом в своем Telegram-канале заявил помощник президента России, бывший министр культуры Владимир Мединский.

Политик отметил, что старается не замечать всякого рода глупости. Но запрет Кишиневом фильма Леонида Гайдая из-за «милитаристского контекста и политического содержания» является особым случаем. По словам Мединского, подобного рода решениями »«молдаванские власти» реально себя обессмертят».

22 сентября стало известно, что правящая в Молдавии Партия действия и солидарности приняла решение о запрете показа культового фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

«Иван Васильевич меняет профессию» — известная советская комедия 1973 года режиссера Леонида Гайдая, основанная на пьесе Михаила Булгакова. Фильм рассказывает о невероятных приключениях управдома Ивана Васильевича Бунши и его соседа-изобретателя, создавшего машину времени.

Ранее Литва лишила поэта высшей награды за попытку поддержать культуру России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами