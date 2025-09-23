Безруков рассказал, почему не сыграл в «Викинге»: «Не понимал, чего от меня хотят»

Актер Сергей Безруков рассказал в беседе с kp.ru, что не прошел кастинг на роль дружинника князя Ярополка в фильме «Викинг».

Безруков отметил, что около шести раз ходил на пробы в проект, но его не утверждали.

«И я уже не понимал, чего от меня хотят. Спросил у Анатолия Максимова: «То, что я делаю — плохо?» — «Нет, но наш режиссер, Андрей Кравчук, ищет». И мне стало ясно, что ищет он кого-то другого, не меня», — поделился артист.

По словам Безрукова, тогда все прошло мирно и без скандалов. Актер назвал себя бесконфликтным в профессии. Он уверил, что никогда не ссорится с режиссерами картин, в которых играл.

Безруков также признался, что не жалеет о несыгранных ролях.

«Понимаю, что за то время, которое потратил бы на них, сыграл несколько других ролей, замечательных и любимых. Это же все вопрос судьбы, и я ей благодарен», — рассказал актер.

В августе Сергей Безруков был награжден медалью «За укрепление боевого содружества». В приказе министерства обороны РФ говорилось, что Безруков внес «большой личный вклад в укрепление боевого содружества и поднятие морального боевого духа военнослужащих, участвующих в выполнении задач специальной военной операции, и членов их семей».

Ранее Безрукова приняли за его персонажа-танцора во время поездки в Токио.