Варнава о главном страхе: «Больше войны меня ничего так сильно не пугает»

Телеведущая и актриса Екатерина Варнава в YouTube-подкасте GlumOFF призналась, что больше всего в жизни испытывает страх перед военными конфликтами и всем, что связано с потерями.

«Больше войны меня ничего так сильно не пугает. Лучшее шоу-кабаре я дала, как это ни странно, в тот период, когда началась война. С такой скоростью я не соображала и не шутила никогда, хотя была неживая внутри», — заявила она.

Варнава вспомнила, что в начале специальной военной операции России на Украине все «были в коме и боялись разговаривать». Она заявила, что больше никогда не хочет «испытывать подобный страх в жизни». Также звезда Comedy Woman назвала СВО ситуацией, на которую никто не мог повлиять.

«Мы можем быть либо согласны, либо не согласны. Так было всегда. Всегда были какие-то серьезные дядечки, которые окончили серьезные большие университеты и принимали подобные решения. Хотя у них тоже есть дети, жены, любовницы и домашние животные... Я уверена, что они испытывают живые чувства и сильно не хотят терять тех, кого они любят. Но у них есть власть и возможность принимать те или иные решения», — подчеркнула звезда.

На данный момент Екатерина Варнава проживает на Кипре. За границей актриса ставит кабаре-шоу Drama Queen.

