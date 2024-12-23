Распутина рассказала, почему уже 25 лет не выходит замуж за Захарова

Певица Маша Распутина рассказала в шоу «Звезды сошлись», что в этом году отметила 25 лет отношений с бизнесменом Виктором Захаровым.

Распутина призналась, что они задумывались о свадьбе еще два года назад, однако произошла «хреновина». Захаров делит имущество с бывшей женой через суд. Артистка пожаловалась, что ее семье «нервы треплют».

«Там такие стервицы, волки просто, все бьются с ними. Есть ведь люди неблагочестивые, мягко говоря, они ведут себя погано, подкупают, устраивают манипуляции. Не только на дом, там много на что претендуют. Главное, что нас хотят выжать до конца. Но не получится!» — заявила певица.

В студии проекта Распутина также заявила, что ее 24-летней дочери Маше еще рано рожать.

По словам Распутиной, девушке нужно еще учиться и «стать человеком», чтобы родить и воспитать личность. Артистка уверена, что дочери не стоит торопиться. Она напомнила, что стала матерью примерно в 18 лет. Певица заявила, что была «дура-дурой», а отец ребенка оказался недостойным человеком.

У Распутиной две дочери. Первая Лидия родилась в браке с продюсером Владимиром Ермаковым в 1985 году, а вторая Мария — в союзе артистки с бизнесменом Виктором Захаровым.

Ранее