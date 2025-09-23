На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экспертиза раскрыла подробности трагедии с Юрием Бутусовым: «Выявлен алкоголь»

ИА «Регнум»: эксперты из Болгарии выявили алкоголь в крови режиссера Бутусова
Photoagency Interpress/Global Look Press

Результаты экспертизы биологических образцов, взятых после кончины известного российского режиссера Юрия Бутусова, показали наличие алкоголя в организме. Об этом сообщает ИА «Регнум» со ссылкой на источник в правоохранительных органах болгарского города Бургас.

Как сообщил инсайдер, результаты исследования были переданы в отдел полиции города Созополь, расположенного в 34 километрах от Бургаса.

Юрия Бутусова не стало 10 августа во время плавания в Болгарии. Ему было 63 года. В правоохранительных органах пояснили, что результаты экспертизы стали известны только сейчас, поскольку это стандартная практика для подобных исследований.

«Обычно исследование на содержание токсичных веществ в крови затягивается на месяц и более. На этот раз было ровно также», — отметили в полиции.

Церемония прощания с Юрием Бутусовым состоялась на Кунцевском кладбище в Москве. Проститься с режиссером пришли около 200 человек, среди которых были: художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин и художественный руководитель Театра Моссовета Евгений Марчелли.

Основные церемонии прощания с режиссером состоялись в Софии 14 августа, а в Москве — 23 августа в Театре имени Пушкина, после чего его прах был перевезен в Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что Юра Борисов экстренно вернулся в Россию.

