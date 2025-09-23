Бородин о вечеринке Собчак: «Роскошь на фоне боли»

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин охарактеризовал в Telegram-канале вечеринку Ксении Собчак, которая состоялась 22 сентября 2025 года, настоящим вызовом обществу.

Бородин возмутился тем, что звезды шоу-бизнеса зажиточно отдыхают, пока ряд граждан страны в прямом смысле «проходит через ад». Он назвал произошедшее балом тщеславия, раскритиковав вызывающий наряд с золотым чокером и надписью «Sex» у самой хозяйки вечера.

«Собчак будто нарочно злит народ, ловит кайф от того, что показывает свою «красивую жизнь» на фоне всеобщей боли. Ей плевать на людей, ей главное — чтобы о ней говорили», — написал глава ФПБК.

20 сентября Ксения Собчак организовала мероприятие Prime Era, оформленное в стиле нулевых годов. Среди гостей присутствовали известные представители шоу-бизнеса: Тимати, Ольга Бузова, Люся Чеботина, Инстасамка и другие медийные личности. На столах гостям были предоставлены различные деликатесы — от черной икры до лобстеров, а также дорогого шампанского. Развлекательную программу обеспечили выступления Татьяны Булановой, а сама Собчак выступила в роли диджея.

