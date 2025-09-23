На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бородин о вечеринке Собчак: «Роскошь на фоне боли»

Глава ФПБК Бородин: устроившей вечеринку на фоне боли Собчак плевать на людей
true
true
true

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин охарактеризовал в Telegram-канале вечеринку Ксении Собчак, которая состоялась 22 сентября 2025 года, настоящим вызовом обществу.

Бородин возмутился тем, что звезды шоу-бизнеса зажиточно отдыхают, пока ряд граждан страны в прямом смысле «проходит через ад». Он назвал произошедшее балом тщеславия, раскритиковав вызывающий наряд с золотым чокером и надписью «Sex» у самой хозяйки вечера.

«Собчак будто нарочно злит народ, ловит кайф от того, что показывает свою «красивую жизнь» на фоне всеобщей боли. Ей плевать на людей, ей главное — чтобы о ней говорили», — написал глава ФПБК.

20 сентября Ксения Собчак организовала мероприятие Prime Era, оформленное в стиле нулевых годов. Среди гостей присутствовали известные представители шоу-бизнеса: Тимати, Ольга Бузова, Люся Чеботина, Инстасамка и другие медийные личности. На столах гостям были предоставлены различные деликатесы — от черной икры до лобстеров, а также дорогого шампанского. Развлекательную программу обеспечили выступления Татьяны Булановой, а сама Собчак выступила в роли диджея.

Ранее сообщалось, что Лолита встала на колени перед публикой и извинилась за стоимость билетов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами