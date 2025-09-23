Лолита опустилась на колени перед публикой в Нижнем Новгороде, публично покаявшись

Певица Лолита встала на колени перед публикой и извинилась за стоимость билетов

Певица Лолита Милявская опустилась на колени перед зрителями и принесла извинения за стоимость билетов. Об этом сообщает Telegram-канал «NewsNN | Нижний Новгород».

Лолита призналась, что очень хотела бы сделать билеты более доступными для зрителей.

«Я бы очень хотела, чтобы многое подешевело, включая перевозки, электричество — все то, из чего складывается цена на билеты. Я бы очень хотела, чтобы они были дешевыми. Простите меня, что они не совсем дешевые», — обратилась артистка к залу.

Певица отметила, что, несмотря на дороговизну билетов, публика обеспечила ей теплый прием и принесла подарки в виде цветов, улыбок и аплодисментов. Лолита встала на колени перед публикой в знак благодарности.

Концерт Милявской в Нижнем Новгороде состоялся 22 сентября в МТС Live Холле. Как сообщали местные СМИ, билеты на мероприятие продавались за сумму от 5 до 10 тысяч рублей.

