«Ну, влюбилась девочка»: дочь Борисовой встречается с продюсером Диброва, который вдвое старше ее

Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина Аксенова сообщила на светской премьере сериала «Няня Оксана» о романе с мужчиной, который вдвое старше ее. Слова 18-летней девушки передает «СтарХит».

По словам Аксеновой, ее избранником стал продюсер Дмитрия Диброва. Она познакомилась с возлюбленным четыре года назад на съемках рекламной кампании, но их отношения начались только утром 22 сентября.

«Это у нас очень неожиданно получилось. Я вообще его не рассматривала столько лет как мужчину, и тут получилась такая ситуация… Ну влюбилась девочка, так бывает», — поделилась Полина.

Новый возлюбленный, отметила дочь Борисовой, подарил ей на день рождения ноутбук MacBook. Девушка также пообещала обсудить с избранником вопрос цветов, поскольку дарить букеты мужчина «пока не торопится».

Как отмечает «СтарХит», речь может идти о 35-летнем продюсере Артуре Якобсоне. Именно он присутствовал на дне рождения Полины и подарил MacBook.

Аксенова также отметила, что ее отец пока не в курсе этой новости, а с матерью она перестала общаться после ссоры, произошедшей во время совместного отдыха. Полина призналась, что пыталась наладить отношения с матерью, но получила отказ.

«Я пыталась помириться, но она сказала, что не рассматривает вариант, чтобы со мной общаться», — сказала она.

Борисова воспитывает дочь Полину от бизнесмена Максима Аксенова. Телеведущая жаловалась, что экс-супруг практически перестал участвовать в жизни девочки и уделять ей внимание. Звезда несколько лет боролась с бывшим мужем за алименты. В июле 2023 года Борисова подписала мировое соглашение с Аксеновым.

