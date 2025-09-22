На ТВ пройдет марафон лидеров советского кинопроката

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лидеров советского кинопроката покажут на ТВ
Киномарафон лидеров советского кинопроката состоится 28 сентября. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция».

Марафон начнет в 15:00 с детектива Николая Леонова «Трактир на Пятницкой». В год выхода картина собрала более 54 миллионов зрителей. Она вошла в пятерку лидеров проката 1977 года. В 16:40 зрители смогут посмотреть фильм-катастрофу Александра Митты «Экипаж». Лента входит в топ-10 лидеров проката за всю историю советского кино.

Картина Василия Шукшина «Калина красная» продолжит марафон в 19:10. Ленту посмотрело более 62 миллионов зрителей в год проката (в 1974-м). Фильм удостоился нескольких наград на Берлинском кинофестивале.

В 21:05 телеканал покажет мелодраму «Мачеха». В 1973 году фильм вошел в тройку лидеров советского кинопроката. Марафон завершится картиной Эмиля Лотяну «Табор уходит в небо». За этот фильм режиссер получил несколько кинонаград, в том числе «Золотую раковину» на фестивале в Сан-Себастьяне. В год выхода (в 1976-м) ленту посмотрели почти 65 миллионов человек.

