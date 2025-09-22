На ТВ пройдет марафон лидеров советского кинопроката

Киномарафон лидеров советского кинопроката состоится 28 сентября. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция».

Марафон начнет в 15:00 с детектива Николая Леонова «Трактир на Пятницкой». В год выхода картина собрала более 54 миллионов зрителей. Она вошла в пятерку лидеров проката 1977 года. В 16:40 зрители смогут посмотреть фильм-катастрофу Александра Митты «Экипаж». Лента входит в топ-10 лидеров проката за всю историю советского кино.

Картина Василия Шукшина «Калина красная» продолжит марафон в 19:10. Ленту посмотрело более 62 миллионов зрителей в год проката (в 1974-м). Фильм удостоился нескольких наград на Берлинском кинофестивале.

В 21:05 телеканал покажет мелодраму «Мачеха». В 1973 году фильм вошел в тройку лидеров советского кинопроката. Марафон завершится картиной Эмиля Лотяну «Табор уходит в небо». За этот фильм режиссер получил несколько кинонаград, в том числе «Золотую раковину» на фестивале в Сан-Себастьяне. В год выхода (в 1976-м) ленту посмотрели почти 65 миллионов человек.

