Виктор Логинов провел церемонию международного кинофестиваля

В Москве состоялось открытие XIV Московского международного кинофестиваля «Будем жить». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Фестиваль пройдет с 21 по 28 сентября. Церемонию открытия провели актеры Янина Студилина и Виктор Логинов. Фильмом-открытием стала картина Дарьи Лебедевой «Сводишь с ума». В рамках события выступил оркестр Московского Академического Театра Сатиры под руководством дирижера Алексея Сипина.

Само мероприятие посетили Стивен Мао, Евгений Герасимов, Дмитрий Якунин, Мила Ершова, Юрий Насонов, Григорий Дрозд, Игорь Клебанов, Дарья Лебедева, Виктор Логинов, Янина Студилина, Таша Белая, Илья Бачурин, Александр Тютин, Егор Чураков, Елена Кондулайнен, Сергей Филин, Мария Прорвич.

Обладатель премии «Оскар», продюсер Стивен Мао выразил признательность президенту фестиваля Евгению Герасимову.

«Его преданность делу и творческое видение сделали это мероприятие настоящим праздником кино и культуры, который напоминает, что творчество принадлежит человечеству в целом, поэтому мы должны его поддержать», — отметил продюсер.

