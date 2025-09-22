Наталья Штурм назвала правильным поступок Shaman на «Интервидении»

Певица Наталья Штурм в Telegram-канале поддержала отказ Shaman (Ярослав Дронов – настоящее имя) соревноваться в «Интервидении».

По мнению Штурм, участники «Интервидения-2025» показали очень низкий репертуарный и исполнительский уровень. Она сравнила конкурс с этно-фестивалем. Певица назвала мероприятие красочным, но узконаправленным.

«Дронов правильно отказался от соревнования, его голосовой материал резко отличается от других исполнителей. Да и по смыслу правильно поступил, приз — гостям конкурса! А комиссии, которая, видимо, наспех отбирала исполнителей и песенный материал, в следующий раз надо более профессионально подбирать участников», — заявила артистка.

Штурм понадеялась, что последующие «Интервидения» станут лучшими в мире.

Финал соревнования прошел вечером 20 сентября на концертной площадке Live Arena в Москве. Победу одержал Дык Фук с песней Phu Dong Thien Vuong. На втором месте оказался Кыргызстан: его представляла группа Nomad с песней «Жалгыз сага» («Только тебе»). А замкнул тройку лидеров Катар. От этой страны выступила певица, композитор и актриса Дана Аль-Мир с композицией на арабском языке Huwa Dha Anta («Это именно ты»).

