На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Телеведущая извинилась за гостя с кусками бекона на плечах

Телеведущая Фрея Лич извинилась за оскорбившего ислам гостя программы
true
true
true
close
Sky News

Австралийская телеведущая Фрея Лич извинилась за гостя, оскорбившего мусульман. Об этом сообщает The Guardian.

Гость программы «Freya Fires Up» телеканала Sky News Australia Райан Вильямс назвал мусульман террористами и высказал ряд оскорблений в адрес последователей ислама. Своими заявлениями, как объяснил мужчина, он хотел «нанести максимальный ущерб исламу». Гость также пришел на передачу в рубашке с кусками бекона на плечах. Он объяснил это тем, что так защищает свою голову от нанесения вреда мусульманами.

Команда программы в прямом эфире немедленно приняла меры и прервала выступление гостя.

«Мы признаем вред, который может нанести подобная риторика, и берем на себя полную ответственность за этот сбой в наших редакционных процессах», — заявили в пресс-службе телеканала.

Ранее сына Пресли чуть не съел верблюд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами