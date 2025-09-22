Телеведущая извинилась за гостя с кусками бекона на плечах

Австралийская телеведущая Фрея Лич извинилась за гостя, оскорбившего мусульман. Об этом сообщает The Guardian.

Гость программы «Freya Fires Up» телеканала Sky News Australia Райан Вильямс назвал мусульман террористами и высказал ряд оскорблений в адрес последователей ислама. Своими заявлениями, как объяснил мужчина, он хотел «нанести максимальный ущерб исламу». Гость также пришел на передачу в рубашке с кусками бекона на плечах. Он объяснил это тем, что так защищает свою голову от нанесения вреда мусульманами.

Команда программы в прямом эфире немедленно приняла меры и прервала выступление гостя.

«Мы признаем вред, который может нанести подобная риторика, и берем на себя полную ответственность за этот сбой в наших редакционных процессах», — заявили в пресс-службе телеканала.

