Стало известно, когда выйдет триллер «Бар «Один звонок» с Козловским

Премьера триллера «Бар «Один звонок» с Козловским состоится 1 октября 2025 года
Премьера детективного триллера «Бар «Один звонок» с Данилой Козловским состоится 1 октября 2025 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра KION.

Режиссером проекта выступил Сергей Филатов, а в каст вошли: Козловский, Оксана Акиньшина, Егор Шип, Кай Гетц, Александр Ильин-младший, Леонид Ярмольник и другие известные актеры. 18-летняя звезда «Гром: Трудное детство» фильма Кай Гетц признался, что ему было комфортно работать с Козловским, поскольку их знакомство состоялось еще во время работы над проектом «Чернобыль». Он назвал старшего коллегу прекрасным и светлым человек.

«Когда к нам в бар пришел Егор Шип, я, конечно, выпал. Это было максимально неожиданно и интересно, потому что контакта с блогерами у меня не было. Он очень приятный парень, с которым можно побеседовать, классный чувак. Он немного стеснялся и нервничал, но так как у нас была очень теплая атмосфера на площадке, я думаю, он смог это прочувствовать и не выдавать фальшивых эмоций в кадре».

Сюжет сериала «Бар «Один звонок» рассказывает о следователе Андрее Морозове, который ищет сына своей находящейся в коме жены. Улики наводят героя на загадочный бар «Один звонок», который то исчезает, то появляется в разных местах. И оказывается, что управляющий бара не только смешивает напитки, но и помогает людям связаться со знакомыми с того мира.

Ранее группа t.A.T.u. раскрыла истинные причины распада.

