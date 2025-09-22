На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Варнава о отце-военном: «Скупил весь Maxim, чтобы никто не смотрел»

Актриса Варнава: коллеги отца-военного жаловались из-за моего образа на сцене
Актриса Екатерина Варнава призналась, что отец-военный повлиял на формирование ее характера – именно от него она унаследовала пунктуальность и организованность. Об этом звезда Comedy Woman сообщила на YouTube-подкасте GlumOFF.

«У нас не было режима в семье, но если надо собраться за пять минут — я собираюсь за 3,5, надо собрать чемодан за 10 минут — я соберу за 7. Я пунктуальна. Я всегда всн вовремя делаю. Абсолютная душила в этом плане. У меня все четко. И это, конечно, от папы», — поделилась Варнава.

Комикесса отметила, что, несмотря на строгие правила отца, он всегда ее поддерживал, а ей было важно его одобрение. По словам знаменитости, сослуживцы относились к ее родителю с невероятным трепетом.

«Единственное — когда у меня была первая съемка в журнале Maxim, то он пошел и купил все журналы из киосков. Он мне не сказал. Они до сих пор лежат на балконе. Думаю, что штук 50 он купил. Потратил на это кучу денег. И купил, чтобы никто не смотрел. Но он меня не осуждал никогда», — вспомнила актриса.

Варнава также вспомнила, что сначала мать иногда выражала недоумение по поводу сценических костюмов дочери, как и коллеги отца. Однако позже родительница приняла такой способ самовыражения.

«В какой-то момент папе позвонили несколько человек: «Варнава, это твоя дочь скачет в трусах и корсете?» Ему было некомфортно, а мама с ним ругалась: «Скажи, что да! Это твоя дочь, и ты ей гордишься! Она зарабатывает деньги и всего добивается сама», — рассказала она.

Актриса Екатерина Варнава родилась в семье военного Владимира Варнавы и врача-терапевта Галины Степановны Варнавы. У актрисы есть два старших брата — Игорь и Алексей. Вскоре после ее рождения семья переехала в Германию (город Вюнсдорф) из-за нового места службы отца, где будущая звезда провела первые семь лет своей жизни.

Ранее стало известно, что Mia Boyka обокрали на 7 млн рублей в Турции.

