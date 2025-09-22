На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Страна — не люди, которые не разрешают»: вдова Бутусова едва не упокоила мужа за границей

Вдова Бутусова Мария призналась, что было трудно найти место упокоения мужа в РФ
Photoagency Interpress/Global Look Press

Вдова Юрия Бутусова Мария рассматривала возможность проведения церемонии прощания с мужем за границей из-за пренебрежительного отношения властей Петербурга. Об этом сообщает Telegram-канал «СтарХит».

По словам Марии, организовать упокоение мужа во Франции было бы значительно проще. Однако для нее было принципиально важно провести церемонию в месте, доступном для поклонников творчества режиссера.

«Мне было важно, чтобы было место здесь, куда могли прийти люди, любящие его. Страна — это не люди, которые не разрешают или делают вид, что ты ничего не заслужил», — подчеркнула вдова.

Церемония прощания состоялась на Кунцевском кладбище в Москве. Проститься с режиссером пришли около 200 человек, среди которых были: художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин и художественный руководитель Театра Моссовета Евгений Марчелли.

Основные церемонии прощания с режиссером состоялись в Софии 14 августа, а в Москве — 23 августа в Театре имени Пушкина, после чего его прах был перевезен в Санкт-Петербург.

