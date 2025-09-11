Шаляпин назвал свой номер 1 в российском шоу-бизнесе: «Просто таю»

Певец Прохор Шаляпин признался в беседе с NEWS.ru, что Олеся Иванченко является его номером один в отечественном шоу-бизнесе.

«У нее натуральная красота, неиспорченная. Я просто таю, когда вижу ее», — поделился исполнитель.

Шаляпину напомнили, что раньше он выражал симпатию к блогерше Вале Карнавал. Артист ответил, что для нее он «староват и бедноват». А для него, как отметил певец, блогерша «молода и многообещающа».

Олеся Иванченко наиболее известна по шоу «Натальная карта».

В июне стало известно, что телеканал «Пятница!» снимет новую версию сериала «Моя прекрасная няня». Премьера запланирована на сентябрь 2025 года.

Главную героиню в новом шоу будут звать Оксана, ее сыграет Иванченко. Сюжет расскажет о том, как героиня Иванченко приезжает в Москву и устраивается работать няней в семью вдовца Ивана Самсонова, который владеет ресторанным бизнесом и имеет трех детей.

Сериал «Моя прекрасная няня», адаптация американского проекта «Няня», выходил на российском телевидении в 2004-2009 годах и стал одним из культовых отечественных ситкомов нулевых.

Ранее Иванченко обратилась к таро во время проб ремейка «Моей прекрасной няни».