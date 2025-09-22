На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
81-летнего актера Гэри Бьюзи приговорили к двум годам за непристойное поведение

Актер Гэри Бьюзи получил два года условно за домогательства
Mark J. Terrill/AP

81-летнего американского актера Гэри Бьюзи приговорили к двум годам лишения свободы за непристойное поведение и домогательства. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на судебные документы.

Также Бьюзи должен будет сдать образец ДНК и не иметь никаких контактов с двумя жертвами своего преступления. Адвокат Бьюзи Блэр Цвиллман заявил, что инцидент произошел не по вине актера.

«Он на пенсии, он дорожит своей актерской профессией и хочет двигаться вперед», — добавил адвокат.

В июле номинант на премию «Оскар» признал себя виновным по одному пункту обвинения в домогательствах за неуместное прикосновение к женщине на фестивале фильмов ужасов в Нью-Джерси в августе 2022 года.

«Это не было случайным прикосновением», — признался он в беседе с судьей.

В 2022 году несколько женщин обвинили звезду «Хищника 2» в том, что он неподобающим образом прикасался к ним во время фотосессии на выставке Monster-Mania в Камдене (штат Нью-Джерси, США). Две женщины указали в иске, что Бьюзи схватил их за ягодицы, одной он якобы попытался расстегнуть лифчик.

Актер изначально отрицал, что приставал к посетительницам фестиваля, и утверждал, что встреча с женщинами «заняла менее 10 секунд».

В 2024 году Гэри Бьюзи засняли в попытке справить нужду на улице.

