Звезду «На гребне волны» засняли в попытке справить нужду на улице

79-летнего актера Гэри Бьюзи заметили со спущенными штанами возле газетного киоска в Калифорнии. Об этом сообщает Page Six.

Таблоид отмечает, что Бьюзи, возможно, справил нужду на улице, а затем его засняли репортеры. Они сделали несколько кадров, на которых актер «На гребне волны» поправляет штаны, а на его одежде виднеется мокрое пятно. Актер ухмыльнулся, глядя в камеру, и с улыбкой пошел дальше.

В августе 2022 года фотографы уже замечали Бьюзи со спущенными штанами на публике. Тогда актер сидел на скамейке напротив своего дома, а по прошествии какого-то времени снова натянул штаны обратно. Его представитель позднее прокомментировал сложившуюся ситуацию. Он предположил, что звезда медитировал, смотря на океан.

В том же году Бьюзи предъявили обвинения в сексуальных домогательствах. По данным СМИ, речь идет об инцидентах на съезде фанатов фильмов ужасов Monster Mania в Черри-Хилл, штат Нью-Джерси.

Кроме того, за последние несколько лет артист несколько раз был замечен в дорожно-транспортных происшествиях, что и сподвигло сотрудников полиции принять меры в отношении 79-летнего актера. В сентябре 2023 года, полицейские планировали принудить Бьюзи пройти тест на вождение.

Ранее сообщалось, что звезда «Аквамена» стал бездомным.