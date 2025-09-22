Президент Колумбии призвал Мексику помочь в поисках пропавшего певца

Президент Колумбии Густаво Петро обратился к своей мексиканской коллеге Клаудии Шейнбаум с просьбой о содействии в поисках пропавшего в Мехико колумбийского певца Байрона Санчеса, который известен под сценическим именем B-King. Об этом колумбийский президент заявил на своей странице в социальной сети X.

В обращении Петро говорится, что он обращается к своей «подруге и соратнице» Шейнбаум, а также ко всему дипломатическому корпусу, с просьбой добиться того, чтобы Санчеса и его напарника Хорхе Эрреру нашли живыми. По словам президента Колумбии, вся Мексика должна объединиться, чтобы найти «этих певших о красоте прекрасных молодых людей». Петро выразил надежду, что усилия властей Мексики дадут результаты.

Правоохранительные органы объявили в розыск Санчеса и Эрреру 16 сентября. Колумбийского певца в последний раз видели в центральном районе Мехико, после чего связь с ним прервалась.

21 сентября стало известно, что в США, недалеко от мексиканской границы, пропала без вести 38-летняя украинка Анна Коврижных.

Ранее на Фарерах три иностранца «таинственно исчезли» у водопада с разницей в один день.