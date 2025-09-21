Лавров: на «Интервидение» слетаются все, кто хочет быть в тренде

Глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире Первого канала поприветствовал интерес западных СМИ к «Интервидению».

Дипломат назвал мероприятие «красивым».

«Слетаются все, кто хочет быть в тренде, кто не хочет отстать от достижений, в данном случае, искусства многонационального, трансконтинентального», — сказал министр иностранных дел.

Финал «Интервидения-2025» состоялся накануне вечером в Москве. Победителем стал представитель Вьтнама Дык Фук с песней Phu Dong Thien Vuong. На втором месте оказалась группа Nomad из Кыргызстана с композицией «Жалгыз сага» («Только тебе»). В тройку лидеров попала и катарская певица, композитор и актриса Дана Аль-Мир с песней на арабском языке Huwa Dha Anta ( «Это именно ты»). «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

«Интервидение» — международный песенный конкурс. В 1960-х соревнование как альтернативу «Евровидению» придумали страны соцлагеря. Первые фестивали проходили в Восточной Европе, затем конкурс переместился в польский город Сопот. А в 1981-м его прекратили из-за политических событий в республике. «Интервидение — 2025» стало первым за последние 15 лет под этой вывеской и 10-м за всю историю фестиваля.

Ранее Shaman отказался от победы на «Интервидении».