На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лавров: на «Интервидение» слетаются все, кто хочет быть в тренде

Лавров поприветствовал интерес западных СМИ к «Интервидению»
true
true
true

Глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире Первого канала поприветствовал интерес западных СМИ к «Интервидению».

Дипломат назвал мероприятие «красивым».

«Слетаются все, кто хочет быть в тренде, кто не хочет отстать от достижений, в данном случае, искусства многонационального, трансконтинентального», — сказал министр иностранных дел.

Финал «Интервидения-2025» состоялся накануне вечером в Москве. Победителем стал представитель Вьтнама Дык Фук с песней Phu Dong Thien Vuong. На втором месте оказалась группа Nomad из Кыргызстана с композицией «Жалгыз сага» («Только тебе»). В тройку лидеров попала и катарская певица, композитор и актриса Дана Аль-Мир с песней на арабском языке Huwa Dha Anta ( «Это именно ты»). «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

«Интервидение» — международный песенный конкурс. В 1960-х соревнование как альтернативу «Евровидению» придумали страны соцлагеря. Первые фестивали проходили в Восточной Европе, затем конкурс переместился в польский город Сопот. А в 1981-м его прекратили из-за политических событий в республике. «Интервидение — 2025» стало первым за последние 15 лет под этой вывеской и 10-м за всю историю фестиваля.

Ранее Shaman отказался от победы на «Интервидении».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами