Режиссера Юрия Бутусова похоронили на Кунцевском кладбище

На Кунцевском кладбище в Москве в воскресенье прошли похороны режиссера Юрия Бутусова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Урну с прахом мастера захоронили в секторе 10.06 более чем через 40 дней после его смерти. Прощание с режиссером собрало около 200 человек, среди которых были артисты нескольких московских театров, а также известные деятели культуры, такие как художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин и художественный руководитель Театра Моссовета Евгений Марчелли. Желающие попрощаться с Бутусовым начали собираться на кладбище более чем за полчаса до начала церемонии.

Константин Райкин, обращаясь к собравшимся, отметил, что Бутусов оставил след в сердцах всех присутствующих и в тысячах его поклонников. Он подчеркнул, что режиссер обладал глубочайшей порядочностью, ранимостью и бескожностью, что создавало особую атмосферу в его работах и в отношениях с людьми. Райкин отметил, что уход Бутусова – это событие, которое невозможно полностью осознать сразу, и признал, что мы сможем принять его физическое отсутствие только постепенно.

После похорон прошла еще одна стихийная церемония прощания. Близкие, коллеги и ученики подходили к портрету Бутусова, установленному над могилой, и делились теплыми воспоминаниями. Вдова режиссера, Мария, поблагодарила всех за большую любовь и выразила уверенность, что Юрий ощущает ее даже сейчас.

Основные церемонии прощания с режиссером состоялись в Софии 14 августа, а в Москве — 23 августа в Театре имени Пушкина, после чего его прах был перевезен в Санкт-Петербург.

Бутусов родился в 1961 году в Гатчине Ленинградской области и окончил режиссерский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства в 1996 году. С 2011 по 2018 год он был главным режиссёром и художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, а с 2018 по 2022 год — главным режиссёром Театра имени Евгения Вахтангова.

Среди наиболее известных его постановок — «В ожидании Годо», «Ричард III», «Гамлет», «Король Лир», «Макбет. Кино», «Чайка», «Добрый человек из Сезуана», «Бег». Как отмечали в ГИТИСе, Бутусов был режиссёром-бунтарем, который разрывал привычные рамки театра, а его спектакли в МХТ имени Чехова, Театре имени Ленсовета, Театре Вахтангова, Сатириконе и на европейских сценах всегда становились ярким событием, ломая границы жанров.

