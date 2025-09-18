Создательница сериала The Walking Dead впала в кому после ДТП: «Виновник скрылся с клюшками»

Супервайзер по сценариям в Голливуде Эми Бланк Лейси впала в кому 1 сентября после серьезного дорожно-транспортного происшествия в Атланте. Об этом сообщает New York Post.

В момент ДТП Лейси, известная как автор почти 140 эпизодов шоу Walking Dead, а также сериалов «Локи» и «Династия», находилась в автомобиле Toyota Prius под управлением своего 23-летнего сына Оливера.

Женщина получила тяжелые травмы в результате столкновения с автомобилем Hyundai Elantra: она впала в кому, и была подключена к аппарату ИВЛ. 5 сентября 2025 года ее отключили от системы жизнеобеспечения. У сценаристки остались трое детей: ЛуЛу, Адриан и Оливер. Ей было 62 года.

«Она была одной из тех, кто создавал The Walking Dead — на съемочной площадке и за ее пределами. Если вам нравится этот сериал (черт возьми, даже если нет), то вы должны полюбить и ее. Она была одаренной и одной из самых трудолюбивых в нашей сплоченной команде», — высказался шоураннер сериала Скотт Милхауз Гимпл.

8 сентября правоохранительные органы задержали водителя автомобиля Hyundai Elantra — 31-летнего Бака Роллинса. Ему были предъявлены серьезные обвинения, включая наезд с последующим скрытием с места ДТП. По данным полиции, после аварии виновник происшествия забрал свои клюшки для гольфа и скрылся с места преступления.

