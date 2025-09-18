На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Создательница сериала The Walking Dead впала в кому после ДТП: «Виновник скрылся с клюшками»

Водитель скрылся с места ДТП со сценаристом «Династии», забрав клюшки для гольфа
true
true
true
close
erinleecarr/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Супервайзер по сценариям в Голливуде Эми Бланк Лейси впала в кому 1 сентября после серьезного дорожно-транспортного происшествия в Атланте. Об этом сообщает New York Post.

В момент ДТП Лейси, известная как автор почти 140 эпизодов шоу Walking Dead, а также сериалов «Локи» и «Династия», находилась в автомобиле Toyota Prius под управлением своего 23-летнего сына Оливера.

Женщина получила тяжелые травмы в результате столкновения с автомобилем Hyundai Elantra: она впала в кому, и была подключена к аппарату ИВЛ. 5 сентября 2025 года ее отключили от системы жизнеобеспечения. У сценаристки остались трое детей: ЛуЛу, Адриан и Оливер. Ей было 62 года.

«Она была одной из тех, кто создавал The Walking Dead — на съемочной площадке и за ее пределами. Если вам нравится этот сериал (черт возьми, даже если нет), то вы должны полюбить и ее. Она была одаренной и одной из самых трудолюбивых в нашей сплоченной команде», — высказался шоураннер сериала Скотт Милхауз Гимпл.

8 сентября правоохранительные органы задержали водителя автомобиля Hyundai Elantra — 31-летнего Бака Роллинса. Ему были предъявлены серьезные обвинения, включая наезд с последующим скрытием с места ДТП. По данным полиции, после аварии виновник происшествия забрал свои клюшки для гольфа и скрылся с места преступления.

Ранее сообщалось, что в США устроят тур Уитни Хьюстон с помощью ИИ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами