Крид признался, что «чуть переборщил» в скандальном концерте

Президент АИБА Кремлев: Крид признал свою ошибку после скандала с концертом

Президент Международной ассоциации бокса (АИБА) Умар Кремлев рассказал в интервью Mash, что Егор Крид признал свою ошибку после скандального концерта в «Лужниках».

«Мы с ним поговорили, он сам сказал: «Чуть переборщил», — поделился президент ассоциации.

Кремлев отметил, что в целом Крид хорошо провел концерт. Однако мужчина не поддерживает такие откровенные поцелуи на сцене. Он добавил, что осуждает жесткую критику артиста. По словам президента АИБА, с певцом можно было просто поговорить, а не «бежать с копьями». Он считает, что людей, требующих расправы над Кридом, нужно «отправлять в дурку».

«Пусть каждый занимается своим делом. Для этого есть органы власти, которые могут корректировать. А вот эти общественники, которые кричат… Прежде чем кричать, пускай лопату возьмут и парк почистят», — отметил Кремлев.

В конце августа прошел концерт Егора Крида в «Лужниках» — выступление артиста посетили 80 тысяч человек. СМИ сообщали, что танцовщица исполнила «пикантный номер», затем Крид ее поцеловал.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина назвала выступление «голой вечеринкой» из-за «развратных действий» на сцене. Сообщалось, что возрастное ограничение мероприятия — 12+. Она пообещала направить заявления в СК и прокуратуру.

Ранее Егор Крид пришел в храм на фоне скандала с концертом.