Галич об «Интервидении»: «Потом и Олимпиаду свою изобретем»

Блогерша Ида Галич похвалила номера на «Интервидении»
Bulkin Sergey/Global Look Press

Блогерша и телеведущая Ида Галич в Telegram-канале поделилась впечатлениями от «Интервидения».

Галич призналась, что ее удивил победитель конкурса. Она считает, что артист спел плохо. Однако телеведущая похвалила номер певца, назвав его невероятным и красивым. Она отметила, что многие выступления с технической точки зрения получились хорошо.

Блогерша также возмутилась на тех людей, кто высмеивал «Интервидение». По ее мнению, замена «Евровидению» была необходима. Телеведущая заявила, что ей «поднадоело смотреть каждый год на парад сумасшествия».

«Вайб высмеивания конкурса в интернете напоминает времена перед Олимпиадой, когда все дружно угорали, зачем делать Олимпиаду в Сочи. Зато сейчас все такие: хорошо. Красная поляна — топ. А видео с нашего красивейшего открытия после открытия во Франции русские по всему миру показывают с гордостью», — поделилась телеведущая.

Галич не стала отрицать, что в «Интервидении» есть «раздражающие элементы». Однако она выступила за развитие этого конкурса.

«А вдруг получится сделать что-то грандиозное и ежегодное! Потом и Олимпиаду свою собственную изобретем. Ну а что? Все течет. Все меняется», — отметила блогерша.

Ранее победитель «Интервидения» рассказал, как ему помог Shaman.

