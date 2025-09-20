Вдова Вячеслава Добрынина о его последних часах: «Пытался что-то сказать»

Вдова народного артиста России Вячеслава Добрынина Ирина рассказала о последних часах жизни мужа. О супруге она поговорила в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.

Осенью 2024 года жена сопровождала Добрынина в реанимации. У него отказала правая сторона тела, и артист крепко сжимал левой рукой руку Ирины — так, что ее было трудно выдернуть.

«Он пытался мне что-то сказать… Губами так быстро-быстро… Я руку выдернула и обратила внимание, что на экране сатурация низкая, медсестре сказала об этом», — делится Добрынина.

На следующее утро 78-летнего Добрынина не стало.

Вячеслав Добрынин — автор хитов «Синий туман» и «Не сыпь мне соль на рану...». Он также написал музыку к песням «Прощай (со всех вокзалов поезда»), «Все, что в жизни есть у меня», «Кто тебе сказал», «На теплоходе музыка играет» и многим другим. Вячеслав и Ирина Добрынины прожили в браке почти 40 лет.

Добрынина не стало 1 октября 2024 года после трех перенесенных инсультов. СМИ сообщали, что певец оставил в наследство квартиру в Москве, а также загородный дом с участком в Подмосковье.

Ранее Сергею Бодрову-младшему открыли памятник в России.