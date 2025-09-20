На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вдова Вячеслава Добрынина о его последних часах: «Пытался что-то сказать»

Вдова Добрынина рассказала, что в последние часы жизни певец крепко держал ее руку
true
true
true
close
Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»

Вдова народного артиста России Вячеслава Добрынина Ирина рассказала о последних часах жизни мужа. О супруге она поговорила в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.

Осенью 2024 года жена сопровождала Добрынина в реанимации. У него отказала правая сторона тела, и артист крепко сжимал левой рукой руку Ирины — так, что ее было трудно выдернуть.

«Он пытался мне что-то сказать… Губами так быстро-быстро… Я руку выдернула и обратила внимание, что на экране сатурация низкая, медсестре сказала об этом», — делится Добрынина.

На следующее утро 78-летнего Добрынина не стало.

Вячеслав Добрынин — автор хитов «Синий туман» и «Не сыпь мне соль на рану...». Он также написал музыку к песням «Прощай (со всех вокзалов поезда»), «Все, что в жизни есть у меня», «Кто тебе сказал», «На теплоходе музыка играет» и многим другим. Вячеслав и Ирина Добрынины прожили в браке почти 40 лет.

Добрынина не стало 1 октября 2024 года после трех перенесенных инсультов. СМИ сообщали, что певец оставил в наследство квартиру в Москве, а также загородный дом с участком в Подмосковье.

Ранее Сергею Бодрову-младшему открыли памятник в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами