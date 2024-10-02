У Добрынина остались квартира в Москве и загородный дом

Народный артист России Вячеслав Добрынин оставил в наследство квартиру в Москве, а также загородный дом с участком в Подмосковье. Об этом сообщают «Дни.ру».

Композитор вырос в маленькой квартире в доме №23, расположенном на Ленинградском проспекте. Приобрести более роскошное жилье ему удалось в 1995 году. По данным источника, Добрынин провел последние годы своей жизни в загородном доме в поселке Старая Руза.

Вячеслав Добрынин — автор хитов «Синий туман» и «Не сыпь мне соль на рану...». Он также написал музыку к песням «Прощай (со всех вокзалов поезда»), «Все, что в жизни есть у меня», «Кто тебе сказал», «На теплоходе музыка играет» и многим другим. Песни на его музыку исполняли Алла Пугачева, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский, Маша Распутина, Лев Лещенко. В 1994 году создал группу «Доктор Шлягер». Сотрудничал с поэтом Леонидом Дербеневым.

Добрынина не стало 1 октября после трех перенесенных инсультов.

Ранее Андрей Державин рассказал о последнем разговоре с Добрыниным и планах композитора.