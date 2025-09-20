Яна Чурикова о борьбе с анорексией: «Мама смотрит и плачет»

Телеведущая Яна Чурикова рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о том, что ей удалось побороть расстройство пищевого поведения, которым она страдала много лет назад, благодаря реакции матери на ее внешность.

После полугодового перерыва в общении знаменитость встретилась с мамой в метро. Родительница не смогла сразу узнать дочь из-за ее экстремально худого вида. Когда же женщина разглядела Чурикову, то не смогла сдержать слез.

«Я была экстремально худой, эти мои впалые щеки и торчащие тазобедренные кости — это была не та дочь, которую она видела всю жизнь, не та дочь, которую она растила», — вспоминает телеведущая.

Чурикова отметила, что именно эта эмоциональная встреча стала переломным моментом в ее жизни. Она осознала, что нужно срочно заняться своим здоровьем и перестать следовать опасным модным тенденциям.

Недавно психолог Дарья Сальникова заявила, что наиболее уязвимой группой для РПП традиционно являются девочки-подростки в возрасте от 12 до 18 лет. Однако в последнее время участились случаи анорексии среди молодых матерей после декрета.

