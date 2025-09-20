На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Яна Чурикова о борьбе с анорексией: «Мама смотрит и плачет»

Телеведущая Яна Чурикова заявила, что реакция матери спасла ее от анорексии
true
true
true

Телеведущая Яна Чурикова рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о том, что ей удалось побороть расстройство пищевого поведения, которым она страдала много лет назад, благодаря реакции матери на ее внешность.

После полугодового перерыва в общении знаменитость встретилась с мамой в метро. Родительница не смогла сразу узнать дочь из-за ее экстремально худого вида. Когда же женщина разглядела Чурикову, то не смогла сдержать слез.

«Я была экстремально худой, эти мои впалые щеки и торчащие тазобедренные кости — это была не та дочь, которую она видела всю жизнь, не та дочь, которую она растила», — вспоминает телеведущая.

Чурикова отметила, что именно эта эмоциональная встреча стала переломным моментом в ее жизни. Она осознала, что нужно срочно заняться своим здоровьем и перестать следовать опасным модным тенденциям.

Недавно психолог Дарья Сальникова заявила, что наиболее уязвимой группой для РПП традиционно являются девочки-подростки в возрасте от 12 до 18 лет. Однако в последнее время участились случаи анорексии среди молодых матерей после декрета.

Ранее жена Петросяна Брухунова заявила, что сама оплатила дорогостоящее 80-летие мужа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами