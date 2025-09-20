«Цели не достигнуты»: cуд отказал в УДО нотариусу-мошеннику по делу семьи Баталовых

Суд отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении нотариуса Дмитрия Бублия, фигуранта дела о мошенничестве с имуществом семьи актера Алексея Баталова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В своем заявлении Бублий указал, что отбыл половину срока наказания, характеризуется положительно и официально трудоустроен. Нотариус также сообщил о выплате компенсации морального вреда потерпевшим — Гитане Леонтенко и Марии Баталовой. Он отметил свое участие в общественной жизни и наличие на иждивении семьи.

Представитель СИЗО-7, где в настоящее время осужденный отбывает наказание, поддержала ходатайство. В администрации тюрьмы отметили, что Бублий получил 4 поощрения и проявлял активное участие в воспитательных мероприятиях во время своего пребывания в заключении.

Однако против освобождения выступили представитель семьи Баталова Сергей Лукин и прокурор, который подчеркнул, что «цели социальной справедливости и наказания» до сих пор не достигнуты.

Суд пришел к выводу, что срок наказания Бублия недостаточен, как и не хватает доказательств о законопослушности его поведения. Решение было оставлено в силе Мосгорсудом после обжалования.

