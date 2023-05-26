Суд вынес приговор Дрожжиной, Цивину и их нотариусу по делу о наследстве Баталова

Актрису Наталью Дрожжину, известную вторыми ролями во многих фильмах, приговорили к четырем годам условно. Ее мужа — московского адвоката Михаила Цивина — к пяти годам колонии. Суд признал их мошенниками по делу о наследстве покойного артиста Алексея Баталова, которое длится с 2020 года. Следствие доказало, что супруги втерлись в доверие ко вдове и больной дочери актера, заставили подписать документы на распоряжение имуществом. В итоге потерпевшие лишились квартир, мастерской Баталова и около 20 млн рублей со счетов. К заключению приговорили также нотариуса Бублия, который помогал Дрожжиной и Цивину с документами.

Замоскворецкий суд Москвы приговорил актрису Наталью Дрожжину к четырем годам условно по делу о мошенничестве с наследством актера Алексея Баталова, умершего шесть лет назад. Муж Дрожжиной — юрист Михаил Цивин — получил пять лет реального срока, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«Они признаны виновными в хищении мошенническим путем имущества семьи актера Алексея Баталова. У вдовы актера и его младшей дочери осужденные похитили более 20 млн рублей, находящиеся на счетах, а также право собственности на долю в квартире и нежилое помещение», — говорится в сообщении ведомства.

74-летние Дрожжина и Цивин не признали свою вину. Суд также приговорил нотариуса Дмитрия Бублия к пяти годам заключения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с совершением нотариальных действий, сроком на два года. Он свою вину признал частично. Цивин и Бублий будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Актер Алексей Баталов умер в июне 2017 года в возрасте 88 лет. Спустя три года после его смерти, в сентябре 2020-го вокруг его наследства разразился скандал: вдова артиста Гитана Леонтенко рассказала, что Дрожжина и Цивин, втершиеся в доверие к семье, лишили их доли в четырехкомнатной квартире, мастерской покойного актера, еще одной квартиры и крупной суммы денег.

Было заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Следствие установило, что в первые годы после смерти Баталова Дрожжина и Цивин действительно помогали его семье. Были заключены договоры пожизненного содержания, которые позволяли супругам распоряжаться наследством покойного. Но в 2020-м Леонтенко обнаружила, что со счетов пропала часть денег, а недвижимость — в том числе квартира в центре Москвы — им с дочерью больше не принадлежит.

«Наверняка была генеральная доверенность на ведение всех дел, пользуясь которой они перевели на себя собственность. Дрожжина и Цивин участвовали в войнах за собственность на стороне Баталовых, поэтому нас всех это потрясло», — рассказывал тогда «Газете.Ru» худрук «Ералаша» Борис Грачевский.

Позже стало известно, что спустя полгода после смерти вдова Баталова подписала документы, передав права распоряжаться имуществом Дрожжиной и Цивину. Позже она сообщила следствию, что договоры подписывала под давлением. Правоохранительные органы также выяснили, что нотариус Дмитрий Бублий удостоверял подписи потерпевших без их очного присутствия.

Друг семьи Баталовых Юрий Шерлинг после разразившегося скандала и начала следствия в эфире НТВ называл Дрожжину и Цивина «гробовщиками», которые профессионально обманывали людей.

«Есть целая плеяда мошенников, которые переписывают на себя имущество стариков. Этим они занимались не только у Баталовых. Я точно знаю, что Дрожжина владеет немалым количеством квартир, отнятых таким способом. Они действительно обеспеченные люди, они по-актерски втирались в доверие. Возможно, это ее лучшая роль», — заявлял он.

Цивин и Дрожжина говорили, что уже очень давно дружат с семьей Баталова. Но в той же передаче на НТВ крестница умершего артиста Варвара опровергала эти слова: по ее словам, супруги появились в семье примерно за год до перелома шейки бедра Баталова в январе 2017 года, из-за которого он скончался спустя пять месяцев. Варвара говорила, что покойный актер не воспринимал Дрожжину и Цивина, поэтому они начали «обхаживать» его жену. Женщина рассказывала, что супруги угрожали ей по телефону, когда та пыталась разобраться в ситуации с наследством.

В апреле 2022 года Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры в интересах дочери актера и признал договоры пожизненного содержания с иждивением недействительными. А в июле прошлого года удовлетворил все исковые требования Леонтенко. В ее пользу с Дрожжиной взыскали 1,9 млн рублей, $123 тысяч, €25 тысяч, с Цивина — 35 тысяч рублей, $96 тысяч и €52 тысячи. В пользу дочери Баталова — Марии, которая страдает ДЦП, — с супругов взыскали почти €30 тысяч.

Дрожжина и Цивин всячески отрицали свою причастность к каким-либо мошенническим действиям. Цивин в интервью «АиФ» рассказывал, что их дружеские и профессиональные отношения с Баталовым длились 17 лет, а перед смертью актер просил его «не бросать Машку». Доверенность на распоряжение имуществом, по его словам, появилась в связи с необходимостью заниматься оформлением памятника, памятной доски Баталова. А через некоторое время вдова артиста попросила составить договор пожизненного содержания для Марии Баталовой на часть ее недвижимости.

Исчезновением крупной суммы в долларах со счетов Леонтенко Цивин объяснил тем, что вдова, «насмотревшись новостей по телевизору», решила избавиться от валюты, вложившись в недвижимость.

«Я предложил им купить две комнаты на Кутузовском проспекте в одной квартире. И за 13 миллионов 500 тысяч рублей мы купили на имя Марии Баталовой две эти комнаты, чтобы впоследствии выкупить еще одну комнату и получить целую квартиру. Вся покупка производилась через офис нотариуса», — говорил Цивин.

Актриса Наталья Дрожжина родом из Одесской области. После окончания Щукинского театрального училища начала сниматься в кино и на телевидении. В ее активе в основном второстепенные роли, в том числе в таких картинах, как «Семнадцать мгновений весны», «Интердевочка». Позже она нашла себя в педагогике — преподавала в Университете культуры при Академии управления МВД России.

Михаил Цивин — довольно известный московский адвокат. Его отец дружил с Иосифом Кобзоном. В июне 2009 года юрист создал Национальную экспертную палату, а в 2010-м — ЗАО «Трансвидеоком». Оба учреждения сейчас ликвидированы.

В 2021 году СМИ писали, что на брак с Цивиным Дрожжину подтолкнул Борис Буряце — популярный советский певец и фаворит дочери Леонида Брежнева Галины. В 1981 году его посадили в тюрьму за ограбление известной дрессировщицы цирка Ирины Бугримовой: утверждалось, что он похитил из ее квартиры драгоценности с бриллиантами. Как рассказывала племянница Буряце, ее дядю и Дрожжину могли связывать мошеннические дела. Актрису видели в доме Буряце, а когда он сел в колонию, она приезжала к нему. Там, по некоторым данным, певец и актриса заключили фиктивный брак, чтобы скостить срок.

Племянница Буряце говорила, что именно певец подсказал Дрожжиной, что для успешных афер с квартирами одиноких артистов и их наследников нужен хороший юрист. Поэтому в 1983 году (по другой информации — в 1985-м) Дрожжина вышла замуж за Цивина.