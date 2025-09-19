Автор «Кода да Винчи» женится на одной из своих четырех любовниц

Автор бестселлера «Код да Винчи» Дэн Браун женился на одной из четырех женщин, которые, как утверждала его экс-супруга Блайт, были любовницами американского писателя. Об этом сообщает Daily Mail.

В 2018 году Браун развелся со своей женой Блайт, а в 2020-м она подала против писателя иск, обвинив его в снятии денег с общих банковских счетов ради содержания четырех любовниц: личной тренерши, стилистки, женщины-политика с острова Ангилья и наездницы, которую для обучения верховой езде наняла сама Блайт.

Браун настаивал на том, что никогда не вводил свою бывшую жену в заблуждение относительно их финансов во время развода, и подчеркивал, что в итоге ей досталась половина их имущества. В 2021 году Блайт заключила мирное соглашение с бывшим мужем.

61-летний Браун обручился с одной из четверки своих предполагаемых любовниц, указанных в иске, — голландской наездницей Джудит Питерсен, которая моложе него на 27 лет. Он сообщил о том, что женится, в своей новой книге «Тайна тайн», где в послесловии выражает огромную благодарность своей «невесте, Джудит Питерсен».

Блайт утверждала, что у Брауна и Питерсен романтические отношения завязались еще в 2014 году, когда девушка гостила у них во время реабилитации после операции на плече. Впоследствии, как утверждала Блайт, писатель подарил Питерсен автомобиль, грузовик с двумя лошадьми и жеребца стоимостью $350 тысяч долларов. Браун настаивал, что отношения с наездницей у него начались, когда брак с Блайт был уже «только формальностью».

