Жена Сарика Андреасяна попросила о помощи для матерей-одиночек

Актриса, жена режиссера Сарика Андреасяна Лиза Моряк попросила у государства помощи для матерей, воспитывающих детей в одиночку. Ее цитирует «Пятый канал».

Моряк не сомневается, что женщина способна хорошо воспитать ребенка даже в условиях неполной семьи, однако оставшимся без мужа с ребенком на руках матерям нужна помощь.

«Женщины способны дать малышу очень много правильных ценностей. Я верю в них и мне бы хотелось, чтобы полноценных семей в нашей стране было больше, чтобы была поддержка для неполных семей, где матери воспитывают своих детей в одиночку», — заключила 29-летняя артистка.

Лиза Моряк замужем за Сариком Андреасяном, у них растут две дочери — Элизабет и Шарлиз.

Накануне Сарик Андреасян представил первый трейлер «Сказки о царе Салтане». История по мотивам произведения Александра Сергеевича Пушкина выходит в прокат 12 февраля.

Ранее Лиза Моряк рассказала о необычном имени дочери.