На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жена Сарика Андреасяна попросила о помощи для матерей-одиночек

Актриса Лиза Моряк заявила, что государство должно поддерживать неполные семьи
true
true
true
close
Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Актриса, жена режиссера Сарика Андреасяна Лиза Моряк попросила у государства помощи для матерей, воспитывающих детей в одиночку. Ее цитирует «Пятый канал».

Моряк не сомневается, что женщина способна хорошо воспитать ребенка даже в условиях неполной семьи, однако оставшимся без мужа с ребенком на руках матерям нужна помощь.

«Женщины способны дать малышу очень много правильных ценностей. Я верю в них и мне бы хотелось, чтобы полноценных семей в нашей стране было больше, чтобы была поддержка для неполных семей, где матери воспитывают своих детей в одиночку», — заключила 29-летняя артистка.

Лиза Моряк замужем за Сариком Андреасяном, у них растут две дочери — Элизабет и Шарлиз.

Накануне Сарик Андреасян представил первый трейлер «Сказки о царе Салтане». История по мотивам произведения Александра Сергеевича Пушкина выходит в прокат 12 февраля.

Ранее Лиза Моряк рассказала о необычном имени дочери.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами