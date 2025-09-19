Билан рассказал о коллаборации «Интервидения» и «Евровидения»

Заслуженный артист России Дима Билан рассказал о возможной коллаборации международного музыкального конкурса «Интервидение» с другими крупными музыкальными проектами. Его цитирует ТАСС.

Посол «Интервидения» не исключил совместной работы с европейским музыкальным конкурсом «Евровидение».

«Нужно вкладываться в него максимально. Может, когда-нибудь сделаем совместно что-нибудь с «Евровидением» — почему бы и нет», — сказал он.

Кроме того, продолжил Билан, участие других стран в «Интервидении» способствует расширению культурного диалога между странами и позволяет артистам обмениваться идеями и сценическими практиками вне зависимости от политических и географических границ.

Международный конкурс эстрадной песни «Интервидение — 2025» состоится уже совсем скоро. На сцену выйдут представители 23 стран, а Россию представит певец Shaman. Участники поборются за хрустальный кубок и приз в 30 млн рублей. Когда и где пройдет шоу, где смотреть прямой эфир, кто участвует, а кто отказался от конкурса, и почему США сменили артиста за три дня до выступления — в материале «Газеты.Ru».

