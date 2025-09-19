На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Вы будете поражены»: Чурикова об «Интервидении»

Телеведущая Чурикова: Интервидение подарит зрителям культурное разнообразие
FAMETIME TV/YouTube

«Интервидение» соберет участников практически со всей планеты. Таким размахом не может похвастаться ни один другой музыкальный конкурс. Об этом в интервью газете «Взгляд» заявила телеведущая Яна Чурикова.

«Вы будете поражены. Ни на одном шоу никогда не было такого невероятного культурного разнообразия. Мы привыкли делить государства по каким-то блокам, территориальному признаку, а здесь — просто все вместе, и это такой кайф», — сказала Чурикова.

Она напомнила, что на конкурсе удалось собрать исполнителей не просто из разных стран, а с разных континентов.

Конкурс «Интервидение-25» пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Указ о его проведении подписал президент России Владимир Путин. Событие будут транслировать в прямом эфире. Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) представит Россию на международном песенном конкурсе.

Участие в конкурсе уже подтвердили представители Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Китая, Колумбии, Кубы, Кыргызстана, Мадагаскара, России, Саудовской Аравии, Сербии, Узбекистана, Таджикистана, ЮАР и США.

