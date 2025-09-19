Иван Дорн объяснил, почему продолжает петь на русском языке: «Моя история не закончилась»

Певец Иван Дорн признался, что никогда не переставал петь на русском языке

Украинский певец Иван Дорн анонсировал выход своего первого за пять лет альбома «Dorndom», который будет полностью русскоязычным. Подробностями артист поделился в интервью Зинаиде Пронченко.

Дорн уточнил, что продолжает выступать на русском языке, несмотря на все слухи об обратном. Также артист признался, что этим релизом он планирует «закрыть гештальт».

«Я на русском не переставал петь и не собираюсь пока. Просто не выпускал ничего. <…> Моя русскоязычная история не заканчивалась, Иван Дорн по-прежнему поет на русском», — отметил он.

По словам артиста, он ведет два проекта параллельно: основной — русскоязычный, в котором выступает под своим именем, и полуанонимный — на разных языках мира.

«Я особо не показываю даже свое лицо [в полуанонимном проекте]. Есть же предвзятость, ко мне разное отношение у людей. Поэтому я решил: пусть музыка говорит сама за себя», — пояснил Дорн.

Выход альбома «Dorndom» должен был состояться в 2022 году, но потом премьеру отменили. В сентябре 2025 года Дорн раскрыл, что фанаты могут ожидать выхода пластинки в ближайшее время. По его словам, он намерен выпустить лонгплей без предупреждения.

Ранее украинский блогер назвал самый страшный город Европы.