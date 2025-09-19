На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Иван Дорн объяснил, почему продолжает петь на русском языке: «Моя история не закончилась»

Певец Иван Дорн признался, что никогда не переставал петь на русском языке
close
youtube.com

Украинский певец Иван Дорн анонсировал выход своего первого за пять лет альбома «Dorndom», который будет полностью русскоязычным. Подробностями артист поделился в интервью Зинаиде Пронченко.

Дорн уточнил, что продолжает выступать на русском языке, несмотря на все слухи об обратном. Также артист признался, что этим релизом он планирует «закрыть гештальт».

«Я на русском не переставал петь и не собираюсь пока. Просто не выпускал ничего. <…> Моя русскоязычная история не заканчивалась, Иван Дорн по-прежнему поет на русском», — отметил он.

По словам артиста, он ведет два проекта параллельно: основной — русскоязычный, в котором выступает под своим именем, и полуанонимный — на разных языках мира.

«Я особо не показываю даже свое лицо [в полуанонимном проекте]. Есть же предвзятость, ко мне разное отношение у людей. Поэтому я решил: пусть музыка говорит сама за себя», — пояснил Дорн.

Выход альбома «Dorndom» должен был состояться в 2022 году, но потом премьеру отменили. В сентябре 2025 года Дорн раскрыл, что фанаты могут ожидать выхода пластинки в ближайшее время. По его словам, он намерен выпустить лонгплей без предупреждения.

Ранее украинский блогер назвал самый страшный город Европы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами