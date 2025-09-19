На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинский блогер назвал самый страшный город Европы: «Как такое возможно?»

Украинский блогер Шевцов назвал Неаполь одним из самых страшных городов Европы
Luca Panarese/Shutterstock

Украинский тревел-блогер Алексей Шевцов, более известный как itpedia, поделился на своем YouTube-канале двойственными впечатлении от поездки в Неаполь — город на юге Италии.

По словам Шевцова, по приезде он обратил внимание плохую городскую инфраструктуру и общее неухоженное состояние известного итальянского города. Среди недостатков Неаполя блогер назвал: массовое загрязнение городской среды, обшарпанные здания и множество граффити на стенах.

«Без преувеличения, Неаполь — один из самых страшных и запущенных городов, которые я видел за все время своих путешествий», — заявил он.

Шевцов провел в Неаполе около двух недель, на протяжении которых задавался вопросов: «Как такое возможно в стране Европейского союза?» При этом, признался блогер, под конец путешествия он привык к недостаткам города и, несмотря на обилие мусора и неухоженность, Неаполь покорил его своими историческими достопримечательностями и уникальной архитектурой.

Алексей Шевцов — популярный украинский блогер и стример, который начал вести YouTube-канал в 2014 году. Он делает разнообразный контент: от обзоров техники до рассказов о путешествиях. В 2018 году он переехал в Европу.

