СМИ раскрыли условия возвращения Эльвиры Т на сцену РФ

Mash: певица Эльвира Т возвращается на сцену РФ с поднятым в два раза гонораром

Певица Эльвира Тугушева, известная под псевдонимом Эльвира Т, возвращается на музыкальную сцену с поднятым почти в два раза гонораром — с 450 тысяч рублей до 700 тысяч рублей за 45-минутное выступление. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Тугушева прекратила выступать на сцене около пяти лет назад, поскольку переживала развод. Она призналась, что также на протяжении трех лет работала над новым альбомом, который планирует выпустить в ноябре 2025 года.

Также Mash раскрывает райдер артистки, в котором особое требование касается использования пиротехники на сцене — артистку необходимо заранее предупреждать о подобных спецэффектах.

Среди других требований знаменитости: минеральная вода без газа, вишнёвый сок и Coca-Cola, ассорти из свежих фруктов, сэндвичи с курицей и семгой (по 4 штуки каждого вида), сырная тарелка, чай и кофе, кальян и, наконец, премиальный ром и виски (по бутылке).

Накануне продюсер Сергей Дворцов предположил, что интервью Аллы Пугачевой может иметь серьезные последствия для карьеры ее дочери — певицы Кристины Орбакайте. По его словам, гонорары Орбакайте сейчас составляют всего 6–8 млн рублей.

