Лидия Федосеева-Шукшина рассказала, как готовится к кончине

Актриса Федосеева-Шукшина скопила 900 тысяч рублей на прощание с собой
Руслан Кривобок/РИА Новости

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина в одном из новых интервью рассказала, как готовится к собственной кончине. Видео с артисткой, показанное на Первом канале, цитирует «Пятый канал».

86-летняя Федосеева-Шукшина рассказывает, что уже собрала нужную сумму на прощание с собой — 900 тысяч рублей — и передала эти деньги дочери Марии. Имеющееся наследство распределила между дочерьми Анастасией, Ольгой и Марией.

Если на день, когда актрисы не станет, на ее счетах останется в совокупности миллион рублей, она решила завещать его дочери Ольге.

«Читаю по бумажке, потому что хочу ничего не забыть. Память есть, слава богу, но тогда я знаю точно, что говорить», — объяснила артистка.

После кончины Василия Шукшина права на все творения писателя были поделены между родственниками. По 2/10 получила его вдова Лидия Федосеева-Шукшина и ее дочь от другого брака Екатерина, по 3/10 — сестры Ольга и Мария. Федосеева-Шукшина передала свою долю Марии, но Ольга оспаривает этот договор и предлагает признать его недействительным, утверждая, что сестра оставила их мать «практически ни с чем».

Накануне адвокат Юлия Вербицкая рассказала, что Лидия Федосеева-Шукшина не смогла достичь мирового соглашения с семьей.

Ранее актриса Мария Шукшина раскрыла свое отношение к Лукашенко.

