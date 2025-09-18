На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В «Сколково» появилась «Лунная долина» и высадились «Алфавитяне»

Седьмой фестиваль паблик-арта «Здесь и Сейчас» открылся в Москве
Пресс-служба парка «Зарядье»

Седьмой ежегодный фестиваль современного искусства «Здесь и Сейчас» открылся в Москве. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба парка «Зарядье».

Проект представляет работы современных художников в городской среде. С этого года фестиваль стал международным: организаторы впервые пригласили к участию иностранных авторов, чьи объекты будут представлены на территории одного из крупнейших международных инновационных проектов России ИЦ «Сколково».

По словам куратора фестиваля Анны Малик-Короленковой, тема нынешнего года — «ландшафтная ориентация», включающая как природные, так и социальные аспекты.

«Искусство, как зеркало современности, выступает пространством репрезентации специфик конкретной локации», — объясняет куратор.

Первые три объекта разместили на территории Технопарка Инновационного центра «Сколково». Среди них работа «Лунная долина» от Полины Пироговой и Василия Тимашова (Республика Беларусь), представляющая собой плетеную из лозы трехчастную конструкцию, метафорически отсылающую к взаимосвязи внутренних миров человека. На выходе из Центрального парка гости увидят «Простые формы» от Аси Заславской, Андрея Астахова и Софьи Добычиной, символизирующие игру и взросление. Возле Центрального бульвара установлена обновленная и капитальная версия инсталляции Дианы Воубы «Алфавитяне. Игра в Алфавит», переосмысляющая идеи русского авангарда.

Также проект продолжит программу по поддержке молодого искусства, начатую Парком «Зарядье» в 2022 году. В этом году участниками фестиваля станут выпускники Школы современного искусства «Свободные мастерские» Московского музея современного искусства. Фестиваль «Здесь и Сейчас» совместно с ММОМА провел конкурс на создание сайт-специфичного арт-объекта для двора музея на Петровке, 25.

В октябре-ноябре 2025 в других районах столицы появятся еще шесть арт-объектов, их можно будет увидеть до конца лета 2026 года.

Ранее стало известно, когда фестиваль «Одна шестая» объединит в РФ кино Евразии.

Цивилизация
