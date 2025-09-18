Актера Илью Деля прооперировали после падения из окна

Актера Илью Деля прооперировали в больнице Санкт-Петербурга после падения из окна. Об этом aif.ru рассказали в театре им. Ленсовета.

Художественный руководитель театра им. Ленсовета Лариса Луппиан уточнила, что он попал в Мариинскую больницу.

«Ночью Деля прооперировали, о его состоянии сказать ничего не могу», — добавили в сообщении.

Накануне сообщалось, что Илья Дель попал в реанимацию после падения из окна, он получил травму позвоночника. Деля госпитализировали, он находился в реанимации. По имеющимся сведениям, инцидент произошел за пределами театра.

12 апреля стало известно, что Илью Деля госпитализировали в Санкт-Петербурге в тяжелом состоянии, он получил несколько ножевых ранений груди, у него было задето правое легкое. Ранения 40-летнему Делю нанесла его сожительница, 26-летняя актриса Александра Дроздова. По версии следствия, ее действия объяснялись «внезапно возникшими личными неприязненными отношениями».

Дель работает в Театре имени Ленсовета с 2013 года. Он сыграл в спектаклях «Дон Кихот», «Три сестры», «Двое на качелях», «Академия смеха», а также в «Бунтарях» в МХТ имени А.П. Чехова.

Актер снялся почти в нескольких десятках фильмов, в том числе таких как «Цой» и «Пророк. История Александра Пушкина».

