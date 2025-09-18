На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезда «Вечного зова» призвала повысить пенсии артистам: «Я нищая»

Актриса Тамара Семина заявила, что стоит повысить пенсии артистам
Кинокомпания «Русское»

Актриса Тамара Семина заявила в беседе с изданием «Абзац», что государству давно пора повысить пенсии артистам.

«Я вот народная артистка, я нищая. У эстрады тоже свои проблемы. Мы, актеры кино, заброшенные. Пенсия копеечная. Нас не спрашивают, как мы живем, в чем нуждаемся. Ни одного вопроса пожилым людям», — поделилась актриса.

Семина рассказала, что получает около 17 тысяч рублей основной пенсии, а также 30 тысяч рублей надбавки за звание народной артистки.

Семина наиболее известна по роли Анфисы в картине «Вечный зов». В 1978 году она удостоилась звания народной артистки РСФСР.

В августе жена основателя группы «На-На» Бари Алибасова Елена Калинина раскрыла, какая пенсия у продюсера.

По словам жены Алибасова, музыкант получает 26 тысяч рублей основной пенсии, а также надбавку 43 тысяч рублей за звание заслуженного артиста. Супруга уточнила, что в целом на эти деньги «жить можно». Алибасов женился на помощнице Елене Калининой в 2024 году.

Ранее звезда «Вечного зова» возмутилась жалобам артисток на домогательства.

