Жена Игоря Николаева рассказала о сравнениях и конфликтах с Наташей Королевой

Жена Николаева Проскурякова заявила, что у нее никогда не было конфликтов с Королевой
Пресс-служба телеканала «Россия 1»/РИА Новости

Жена Игоря Николаева, певица Юлия Проскурякова, рассказала в интервью Наталье Подольской, что желтая пресса постоянно сравнивает ее с экс-супругой мужа – Наташей Королевой.

По словам Проскуряковой, некоторые СМИ приписывают им конфликты, соперничество и конкуренцию. Однако на деле ничего этого нет. Артистка отметила, что начала отношения с Николаевым, когда Королева уже долгое время находилась в браке с Сергеем Глушко (Тарзан).

Проскурякова призналась, что ей непонятны сравнения с Королевой. Она отметила, что знакома с бывшей женой супруга.

«Мы здороваемся, когда видимся на каких-то мероприятиях. Но мы не дружим. Мы не подружки. Но мы друг к другу относимся с уважением. Между нами никогда не было конфликтов. А их и не может быть. Я не отбивала у нее мужа для того, чтобы нас постоянно сталкивали. А журналисты нас постоянно сталкивают», — отметила певица.

Проскурякова и Николаев познакомились в 2008 году. В 2010-м пара поженилась. Через пять лет у них родилась дочь Вероника.

Ранее Игорь Николаев вспомнил, как едва не потерял старшую дочь.

