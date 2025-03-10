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«Бог мне помог»: Игорь Николаев вспомнил, как едва не потерял старшую дочь

Композитор Игорь Николаев вспомнил, что спас дочь от падения с балкона
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Композитор Юрий Николаев вспомнил на шоу «Сегодня вечером», как едва не потерял свою старшую дочь Юлию. Его слова передает kp.ru.

По словам Николаева, мать Юрия Антонова часто баловала его дочь угощениями, которые передавала девочке с балкона. Композитор пояснил, что жил с коллегой в одном доме: он — на четвертом, а Антонов — на пятом.

«У нас балконы были буквой «г», и Юля выходила в назначенное время на балкон, та выносила тарелку. <…> Один раз у нас случилась такая история… Тянется моя за тарелкой и чуть-чуть не дотянулась, и перевернулась — это же серьезная высота», — рассказал Николаев.

Юлия успела ухватиться за поручни — и, вспомнил композитор, ему удалось ее спасти. Николаев признался, что заставил дочь подниматься по лестнице за угощениями после случившегося.

Старшая дочь Игоря Николаева появилась в первом браке артиста с одноклассницей Еленой Кудряшевой. Сейчас Юлии 46 лет, и она давно живет в США. Николаев также растит дочь от певицы, актрисы Юлии Проскуряковой. Пара поженилась в 2010 году, и 8 октября 2015 года у них появилась Вероника.

Ранее СМИ выяснили, что певица Слава встретила «любовника» в стриптиз-клубе.

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